Запорожские попы УПЦ МП наживаются на «святой воде»

В мелитопольских храмах ноу-хау: прихожанам предлагают купить якобы святую воду, которую разливают на промпредприятии.

На фото бутылки с водой, присланную в редакцию РИА Мелитополь, написано, что вода разлита по благословению архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки, руководящего УПЦ Московского патриархата.

Воду, купленную в одной из мелитопольских церквей, согласно этикетке, производит ООО «БАЛТА» из Запорожья, которая специализируется на производстве столовой питьевой воды и сладких безалкогольных напитков.

В церкви бутылка объемом 1,5 литра стоит 20 гривен хотя в торговой сети такая же бутылка, но без «святой этикетки, стоит 10 гривен. Как тут не вспомнить слова лидера российских большевиков Ленина: «Религия — опиум для народа».