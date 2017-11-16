Запорожские попы УПЦ МП наживаются на «святой воде»

В мелитопольских храмах ноу-хау: прихожанам предлагают купить якобы святую воду, которую разливают на промпредприятии.
На фото бутылки с водой, присланную в редакцию РИА Мелитополь, написано, что вода разлита по благословению архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки, руководящего УПЦ Московского патриархата.
Воду, купленную в одной из мелитопольских церквей, согласно этикетке, производит ООО «БАЛТА» из Запорожья, которая специализируется на производстве столовой питьевой воды и сладких безалкогольных напитков.
В церкви бутылка объемом 1,5 литра стоит 20 гривен хотя в торговой сети такая же бутылка, но без «святой этикетки, стоит 10 гривен. Как тут не вспомнить слова лидера российских большевиков Ленина: «Религия — опиум для народа».
В чому ж тут проблема. Людина котра зайшла до храму і має можливість придбати воду, яка освячена у ікони св. великомученика Пантелимона на водосвятоному молебні — вірить, що вона їй допоможе. Однак деякі представники громадськості такі як автор статті — тільки бачить в цьому не духовну сторону, але ше ту якою звик жити сам — сторону наживи. Спаси Господи!