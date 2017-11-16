Запорожские студенты протестуют против цен на проезд в маршрутках

Запорожские студенты недовольны тем, что тратят на проезд от 8 до 18 гривен в день.

По этому поводу на сайте запорожской мэрии появилась электронная петиция, которая стремительно набирает голоса. В ней студенты требуют ввести 50% скидку на проезд в общественном транспорте, которая сегодня действует для школьников.

В документе, в частности, сказано, что студентам тяжело выживать и дорого добираться до учебы, тем более учитывая рост цен на проезд с 1 ноября.

Отметим, на данный момент петиция набрала 576 голосов из 750 необходимых для того, чтобы ее на ближайшей сессии горсовета рассмотрели запорожские депутаты.