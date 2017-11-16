Запорожские школьники получают новые стадионы (ФОТО)

В школе №100 в Бородинском микрорайоне Запорожья торжественно открыли стадион — самый большой из семи, которые строятся в этом году в нашем городе.

Здесь будут заниматься также ученики школы №69 и жители близлежащих дворов. Площадь стадиона составляет 5 тыс. кв. метров.

Это третий из запущенных в эксплуатацию в текущем году. До этого стадион открыли в школе на Космосе и скоро запустят в коллегиуме №98 на Малом рынке. Всего в 2017 году в Запорожье будет построено 7 многофункциональных спортивных площадок в каждом районе города на базе городских школ.

Кроме стандартного проекта на стадионе предусмотрены отдельная площадка для 100-метровки и полоса препятствий для довоенной подготовки.

Чтобы иметь возможность тренироваться на новом стадионе, нужно оформить пропуск в 100-й школе. Посещение стадиона бесплатное, сообщили в пресс-службе мэрии.