Запорожский нардеп Балицкий наговорил себе серьезную статью УК

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по ч.2 статьи 110 УК «Посягательство на территориальную целостность Украины, совершенное представителем власти» в отношении нардепа Евгения Балицкого.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, установлено, что народный депутат Украины, избранный от Оппозиционного блока от г. Мелитополя и Мелитопольского района Запорожской области Евгений Балицкий, 13 ноября в эфире телеканала «112» высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет от Украины.

Расследование в указанном уголовном производстве по требованиям УПК Украины поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров прокуратуры области. Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, в вечернем эфире телеканала Балицкий пригрозил покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом, а именно Мелитополем Запорожской области. Таким образом Балицкий ответил на слова общественника Дмитрия Корчинского, который предложил всем, кто поддерживает «Оппоблок» скорее уехать из Украины в Россию.

Отметим, что бывший ярый регионал Балицкий давно известен своими пророссийскими взглядами, которые он никогда не скрывал.

Напомним в феврале на запорожских предприятиях нардепа-любителя «русского мира» прошли обыски по уголовному делу относительно присвоения, растраты или завладения чужим имуществом, которое было открыто еще в 2015 году. Нардепа подозревали в хищении 37 миллионов 466 тысяч гривен государственных средств.

Следователи прокуратуры установили, что Евгений Балицкий и члены его семьи передали имущество завода «Автогидроагрегат» новому, созданном ими же, ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения», а потом взяли кредит на это ООО в государственном банке «Укрэксимбанк». С 2008 года, по версии следствия, учредители ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения» начали его банкротить, что позволило семье нардепа присвоить деньги банка.

Государственный банк через суд пытался вернуть деньги, но в 2012 году директор ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения» был признан виновным в доведении предприятия до банкротства и выплатил штраф 8500 гривен. В 2017 году областная прокуратура возобновила следствие и 27 февраля провела обыск на заводе «Автогидроагрегат» и ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения».