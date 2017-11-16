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Эксклюзив Запорожский суд не стал наказывать милиционера, командовавшего разгоном майдановцев От Valeriy - 237

Суд приговорил заместителя начальника Коммунарского райотделения полиции Запорожья Игоря Мурашко к штрафу в сумме 8,5 тысячи гривен, но тут же освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.

Напомним, 19 февраля 2014 года, во время Майдана, под воротами воинской части №3033 (Внутренние войска) в Запорожье собрались участники мирного пикета. Десять горожан держали в руках плакаты, призывая бойцов Внутренних войск остаться в казармах, а не отправляться в Киев для разгона столичного Майдана.

Неожиданно к протестующим подъехал автобус, откуда вышел отряд вооруженных милиционеров. Они начали жестоко избивать людей. Потом пятерых мужчин бросили в автобус и привезли их в райотдел Коммунарского района Запорожья. Там избиения и издевательства продолжались. Уже ночью задержанных активистов отвезли в суд, где их приговорили за якобы злостное неповиновение распоряжению милиционеров к штрафу.

После бегства Януковича, прокуратура области начала расследование этого преступления. Тогда подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.365 УК «превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием» было сообщено лишь заместителю начальника Коммунарского райотдела милиции Запорожья Игорю Мурашко.

Около двух лет продолжался судебный процесс над Игорем Мурашко — командиром милиционеров, которые жестоко издевались над людьми. В суде произошла переквалификация преступления, вмененного в вину подсудимому. Как итог, на днях Мурашко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 367 УК «Служебная халатность», но от ответственности он был освобожден и продолжает служить на должности заместителя начальника Коммунарского районного отделения полиции.

Напомним, бывший начальник Запорожской областной милиции генерал-майор Серба находится в розыске.