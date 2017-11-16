Запорожцам сыграют необычные версии мировых хитов

Запорожских поклонников джаза поклонников джаза приглашают на концертную программу «Вокруг джаза» в ДК «Титан».

Лаунж-проект кавер-бэнд «Моника Белуччи» представит кавер-версии мировых хитов в стильной подаче с современным звучанием.

Специальный гость концерта — Владимир Здановский — известный запорожский джазовый пианист, уже 10 лет работает в США. В составе трио «Владимир Здановский и друзья» Владимир вместе с запорожскими джазменами Дмитрием Саверовим и Сергеем Хмыровым подарят слушателям любимые мелодии джаза 60х-80х годов.

Концерт пройдёт сегодня, 16 ноября, в 19-00 во дворце культуры «Титан».

Стоимость билетов — 30 гривен.