Запорожцу пришлось расстаться с гранатой, когда пришла полиция (ФОТО)

В Приазовском районе Запорожской области полиция конфисковала у местного жителя гранату РДГ с запалом.

Как передаёт пресс-служба полиции региона, местный 59-летний житель, который ранее не был осуждён, по какой-то причине хранил у себя боеприпас. Полиция изъяла гранату и отправила её в исследовательский центр.

На мужчину открыли уголовное производство по статье «незаконное хранение оружия». Ему грозит до 3-х лет тюрьмы.

В этом году 270-ти жителей Запорожской области и областного центра поймали на незаконном хранении оружия и боеприпасов.