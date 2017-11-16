Мэр Запорожья озвучил дату окончания строительства аэропорта и сумму

Подрядчик — ООО «Альтис-Констракшн» — взял на себя обязательство начать строительство уже в этом году, а срок сдачи нового пассажирского терминала в Международном аэропорту «Запорожье».

Об этом заявил мэр Запорожья Владимир Буряк, уточнив, что стоимость реализации проекта на сегодня почти 530 миллионов гривен.

«Средства на начало строительства в этом году в городском бюджете есть. Со своей стороны могу сказать, что, несмотря на проблемные вопросы формирования бюджета Запорожья на 2018 год, в следующем году финансирование работ будет продолжено», — пообещал Буряк.