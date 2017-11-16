Юный запорожец угодил под Volkswagen

На Восточном проспекте Бердянска в темное время суток 12-летний мальчик попал под машину.

Как сообщили из приемного отделения горбольницы, вчера около 20.30 к ним доставили мальчика 12 лет. При осмотре констатирована черепно-мозговая травма и перелом ноги. Состояние средней степени тяжести, стабильное.

Как удалось у него узнать, ребенок в темное время суток решил перебежать через проспект, но не по пешеходному переходу, который был практически рядом, а в неположенном месте. Полиция проводит расследование.