Будет ли громкая музыка в придомовых кафешках Запорожья?

Решением исполкома был расширен перечень регуляторных актов на 2018 год. Об этом шла речь на исполкоме. Так, в план включен один акт, который связан «условиями музыкального сопровождения на летних площадках».

— У нас есть решение 2010 года, которое ограничивает использование музыки на летних площадках, т.е. запрещается размещения вокально-инструментальных ансамблей, караоке и т.д. На сегодня этот перечень нужно расширить. Речь идет о тех летних площадках, которые размещены вблизи жилых домов и непосредственно в жилых домах, — отмечает директор департамента инфраструктуры и благоустройства Запорожского городского совета Владимир Жуков.