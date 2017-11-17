В Вознесеновском районе Запорожья обновят 20 флагов

Такое решение было принято на заседании исполкома. Как говорится в пояснительной записке: «Соблюдение этикета использования флага требует поддерживать его в надлежащем состоянии. В случае повреждения или износа следует оперативно их заменить. Полотнище флагов не может быть старым, а цвет бледным, на них не должно быть пятен, он не должен быть порванным».

Замене подлежат 20 флагов на флагштоках района. Общая сумма — 31 тысяча гривен.

Общее количество флагов в Вознесеновском районе составляет:

Государственный флаг Украины (размером 1,2 * 1,8м) — 44 ед .;

Государственный флаг Украины (размером 2,0 * 3,0м) — 5 ед .;

Флаг с символикой г.. Запорожье (размером 1,2 * 1,8м) — 36 ед .;

Флаг с символикой г.. Запорожье (размером 2,0 * 3,0м) — 5 ед.

Для украшения улиц района государственной символикой районная администрация использует флаги размером 0,6 * 1,5м количество которых составляет 120 ед.