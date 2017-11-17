В Запорожской области задержали опасного преступника (ФОТО)

В Запорожской области полиция конфисковала у бывшего заключённого пакеты с метамфетамином. Как рассказали в пресс-службе полиции региона, с наркотиками поймали 29-летнего жителя Михайловки.

Пять конфискованнх зип-пакетов с белым порошком доставили в криминалистический центр для экспертизы. Наркоторговец ответит за свои действия по ст. 309 УК Украины (за зранение и распространение наркотиков). Ведётся следствие.

Отметим, что всего в этом году полиция открыла 913 уголовных производства по делам о наркотиках.