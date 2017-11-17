В запорожской школе куражилась троица нетрезвых подростков

Презрев нормы морали, две девицы и парень покинули стены учебного заведения, чтобы отведать алкогольные напитки.

Но затем троица учащихся вернулись в школу, расположенную на ул. Козака Бабуры, где вели себя дерзко и вызывающе.

Руководству школы пришлось вызвать полицию, чтобы угомонить нерадивых подростков. При появлении патрульных школьники присмирели.

По информации пресс-службы патрульной полиции, на двух 16-летних девиц составлены протоколы по ст. 178 КоАП «Появление в общественном месте в нетрезвом виде». На мать 15-летнего парня составлено постановление по ст. 184 КоАП «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей».

Как ранее сообщал «Верже», пару лет назад двое восьмиклассников средней школы, также расположенной в Хортицком районе Запорожья, наелись семян дурмана, после чего им стало плохо. Однако ни классный руководитель, ни медицинский персонал школы не предприняли соответствующих мер. В дальнейшем состояние школьников ухудшилось, и они попали в реанимацию детской больницы №5 Запорожья, где им оказали медицинскую помощь.

К сожалению, в Запорожье подобные случаи происходили и раньше. Так, две 14-летние девушки были госпитализированы в больницу после того, как в балке возле своей школы (Хортицкий район Запорожья) наелись дурмана.