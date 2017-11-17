В запорожском райцентре грузовик раздавил авто: два трупа

В городе Орехов сегодня утром, 17 ноября, на улице Овчаренко произошло страшная авария.

Во время столкновения грузовика ГАЗ 5309 и «девятки» погибли водитель и пассажирка легковушки. Сотрудникам ГСЧС пришлось с помощью спецсредств извлекать тела погибших. Водителю грузовика медпомощь не понадобилась. Полиция начала расследование по ч.2 ст. 286 УК.

Как уже сообщал «Верже», недавно в Мелитополе произошло ДТП: 42-летний водитель «Ланоса» нарушил правила и врезался в грузовик, ехавший в Черкассы.

Водитель грузовика не пострадал, а вот нарушитель после столкновения угодил в больницу. Немало средств взыщут с жителя Мелитополя и на ремонт автомобиля «FAW», а также ремонт своего авто влетит в копеечку.