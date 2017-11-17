В Запорожье ищут очевидцев нападения на ребенка

В Запорожье сейчас срочно разыскивают свидетелей нападения на 12-летнюю девочку на Хортице, которое произошло 1 июня сего года.

Напомним, что на девочку напали неподалёку от клуба верховой езды «Эквитес» (ул. Зоряная), куда ребёнок приехал на занятия. Девочка, переодевшись и оставив вещи, отправилась через пустырь к лошадям. Связь по мобильному телефону с ребёнком надолго оборвалась, девочка в тот день не вернулась домой — родители были в ужасе и обратились в полицию.

По поводу нападения на ребёнка позже задержали бывшего зека, который признался в совершённом преступлении. При этом сейчас родители потерпевшей девочки разыскивают очевидцев для продолжения следственных действий.

Они просят откликнуться всех, кто что-либо видел в тот день. Тел: 102 или 067-613-77-96, 223-61-90.