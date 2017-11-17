В Запорожье нашли таинственно исчезнувшую юную запорожанку

Как стало известно, родственники вернули таинственно исчезнувшую юную жительницу Запорожья Наталью Лавданскую, которую искали больше двух недель.

Запорожские СМИ передают, что девочку нашли, однако делиться информацией о том, как это случилось и где она была, люди не собираются. Говорят, что информация конфиденциальна.

Как сообщалоь, Наташа пропала 31 октября. Последний раз ее видели садящейся в первой половине дня в маршрутку в селе Наталовка, направлявшуюся в Запорожье. Как сообщили очевидцы, в районе ул. Базарной (бывш. Анголенко) в Александровском районе, «Она продала телефон и вытащила сим-карту, купила телефон подешевле, вставила симку, кому-то набрала и обратно вытащила симку, и направилась затем в сторону автовокзала».

Девушка, по версии ее родственников, могла направиться во Львов к своему другу по переписке, с которым в последнее время часто общалась. Выяснилось, там парень проходит службу в воинской части.»Полиция смогла вычислить и допросить этого друга, который служит во Львове, за ним очень тщательно наблюдают и около части просматривают нашу пропавшую Наташеньку», — поделились родные без вести пропавшей.