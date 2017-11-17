Домой АТО В Запорожье опознан еще один безымянный боец, погибший во время АТО

В Запорожье опознан еще один безымянный боец, погибший во время АТО

От
Valeriy
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Еще одного павшего воина нашли родственники — при помощи ДНК экспертизы опознать удалось Сергея Конопацкого.

Ранее бойца похоронили на Кушугумском кладбище Запорожья вместе с 119 его побратимами, убитыми боевиками «ДНР» и кадровыми военными РФ.

После опознания мама воина попросила перезахоронить его на малой родине в селе Широкое Днепропетровской области. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома, на основании выводов КУ «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» и заявления матери бойца.
Напомним, на Кушугумском кладбище похоронено 119 военнослужащих. Пока что опознано меньше 50 героев.

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