В Запорожье появится новый маршрут и остановка «Ягодка»

Новая остановка оборудует между остановками «Дальние дачи» и «село Подпорожнянка» им будет называться «Ягодка», поскольку она находится рядом с одноименным садоводческим обществом.

Остановку оборудуют в связи с обращением местных жителей. Она появится по улице Поселковой, напротив дома № 1а (четная сторона улицы) и по улице Водозаборной, напротив дома №2 (нечетная сторона улицы).

Кроме того, решением исполкома в Запорожье появится новый автобусный маршрут «Арматурный завод — Вокзал Запорожье-I». Ему присвоят номер 17. Планируется, что этот маршрут будут обслуживать автобусы большой вместимости, которые вот-вот приобретут в лизинг.