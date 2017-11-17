В Запорожье таксист ограбил пассажирку (ФОТО)

Негодяя задержали сотрудники патрульной полиции, немало удивившись, что таксист также является гражданином государства, расположенного в Африке.

Напомним, 13 ноября за помощью к полицейским обратилась 23-летняя гражданка Нигерии, которую ограбил таксист. По ее словам, водитель автомобиля «Ланос», угрожая ножом, отобрал у нее мобильный телефон и деньги.

Злодеем оказался 27-летний гражданин Марокко, который с 2013 года нелегально находится на территории Украины. Выяснилось, что, подрабатывая таксистом, иностранец ранее совершил еще одно похожее злодеяние — в начале ноября он ограбил запорожанку. Во время обыска в сьемном жилье и авто полицейские изъяли похищенное имущество и нож.

По решению суда марокканец арестован и уже находится в СИЗО, в отношении него расследуется дело по статье 187 УК «Разбой». Санкция статьи – до семи лет лишения свободы.