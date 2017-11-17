Если кого-то ловят вертолётами и толпой прокуроров, следите за своими карманами

Тут автор уж было возомнил, что его молитвы да попали Богу в уши. Мы как-то описали порядки, существующие на Закарпатье. Что уже висят там над мэриями городов венгерские флаги, а попытки их снять жёстко пресекаются полицией и окриками губернатора Москаля: «Кто позволил дружбу народов портить»?

Вообще-то Донбасс показал нам, что чей флаг — того и власть. И чтобы мы в том не сомневались, венгерский МИД вызвал украинского посла и высказал ему по поводу снятого в украинском городе Берегово венгерского флага всё, что о нём (о после) думает.

Тем временем, закарпатские сепаратисты провели очередной митинг. Венгерские, разумеется, флаги и один (ради приличия) украинский. Как это напоминает многолетнюю подготовку вторжения Путина в Запорожье! Когда на мероприятиях с участием губернаторов и мэров среди десятков советских флагов сиротливо и в сторонке наблюдался и один украинский.

Но вот на Закарпатье, говорят, уже кое-что изменилось. Вряд ли после нашей публикации, а скорей после начавшего гулять на Youtube видео упомянутого нами чуть выше сепаратистского шабаша. С речами типа: «Закарпатье никогда е будет украинским! А кому это не нравится — за перевал!». Т.е во Львовскую область, в Украину…

И вот «в Мукачево в санатории «Карпаты» сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Большая Бийгань Горвата Аттилу по прозвищу Доки по делу о контрабанде… Задержанный является организатором т.н. «частной границы» на Закарпатье вдоль линии границы с Венгрией, откуда контрабандой переправлялись всё — от сигарет до наркотиков». («Цензор.нет». 16.11.2017 г.).

Сообщение несколько огорчило. Оказывается, что масштабную контрабанду, курируемую из Киева, как минимум, со времён Януковича, организовал какой-то крестьянин Атилла.

Но читаем «Цензор» дальше: «В Закарпатской области проходит масштабная спецоперация, в ходе которой было проведено свыше ста обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы,.. Об этом рассказал первый заместитель главного военного прокурора Сергей Долгополов.

«Установлено, что на протяжении 2015-2016 гг. служебные лица Главного управления Госгеокадарства в Закарпатской области и подчинённого ему Береговского райуправления, злоупотребляя властью и служебным положением, действуя в интересах организованной группы лиц, совершили противоправные действия относительно переоформления земель, которые расположены в приграничной полосе. Т.о. было отчуждено в частную собственность свыше 140 га земли. Бывшему чиновнику предъявлено подозрение», — рассказал он.

К следственным действиям привлекли более 60 работников военной прокуратуры, более 150 сотрудников спецподразделения Госпогранслужбы, более 70 работников контрразведки СБУ, а также 70 единиц автомобильной техники и спецтехники. Задействовали также вертолёт».

Ух ты, и вертолёт привлекли, и военная прокуратура за дело взялась. Стало быть, всё опять как в популярной шутке: «Борьба с коррупцией — это как рыбалка на канале Discovery: поймали, показали, отпустили». Но не только! Помните запорожские флаги и Сталина — когда вместо того, чтобы обеспечить красивую жизнь, коммунисты во власти обеспечивали нам красивую картинку?

Значит и тут нужно смотреть, от чего отвлекали внимание зазевавшегося народа громкой поимкой контрабандиста Атиллы? Вот запись в Facebook главного редактора того же «Цензор.нет» Юрия Бутусова: «Главой Государственного бюро расследований (ГРБ) утверждён Роман Труба (от «НФ»), бывший прокурор Главного следственного управления ГПУ, а ныне юрист… Одновременно конкурсная комиссия избрала первым заместителем главы ГБР Ольгу Варченко (от БПП) — действующую начальницу управления процессуального руководства государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ. Первый заместитель ГБР по распределению обязанностей, которые жёстко за ним закреплены, контролирует следствие.

На пост заместителя ГБР комиссия избрала заместителя прокурора Киева Александра Буряка (от БПП). Он по распределению обязанностей должен контролировать оперативную работу… По закону ГБР должно заработать с понедельника — с 20 ноября»…

Тут сразу несколько замечаний. О Национальном бюро расследований говорят с марта 2005 года. И вот в последний год втихаря начали создавать ГБР. В последний момент ему даже назначили руководство. Сразу же появилось много разной информации. И что Р. Труба — кум всем известного нардепа Пашинского (что тот сразу опроверг). И что заместительница у Трубы — тоже правильный человек. «Как известно, Варченко возглавляет процессуальное руководство в так называемом «департаменте Кононенко-Грановского» в Генпрокуратуре». (УП, 16.11.2017 г.)

Что за департамент? Да почитаем уже народного депутата Сергея Лещенко на той же УП. «Подразделение появилось в феврале 2016 года и получило название «Департамент расследований в сфере госслужбы и госсобственности». В народе – департамент «Кононенко-Грановского» по имени двух депутатов из ближайшего окружения Президента, которые являются его «кураторами». История возникновения этого подразделения удивительна: он был создан практически молниеносно. В нём предусмотрена 51 должность. Для нужд этого департамента мгновенно было выделено отдельное здание на улице Петлюры – бывшая транспортная прокуратура». (3.04.2016 г.)

С тех пор много славных скандалов пережил упомянутый департамент. Но в деле использования госслужбы и госсобственности в целях личного обогащения никаких подвижек — просто воровать стали больше и наглее.

И вот по требованию Запада у Генпрокуратуры отняли функции следствия и передали их ГБР. Мы не станем прогнозировать, как созданное по квотам нескольких сегодняшних фракций Партии регионов (т.е. БПП и НФ) бюро будет обеспечивать расследование особо важных дел в Украине. Мы обратим внимание на другое. Скоро страна наша будет 100-процентно состоять не только из получателей субсидий, но и со следователей. Которых уже столько в разных воюющих между собой структурах развелось, что преступность может спать спокойно — и волосинке с её головы упасть не дадут…

Леонид Романовичев