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Запорожец, обвиненный в двойном убийстве, заявил в суде о пытках

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Valeriy
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В Мелитопольском суде началось слушание дела об убийстве матери и ребенка в с. Константиновка Мелитопольского района. В нанесении многочисленных ножевых ранений 32-летней женщине и ее двухлетнему сыну обвинен пасынок погибшей, Максим Киреев.

Напомним, 28 октября прошлого года в доме села Константиновка обнаружены два окровавленных трупа.
Полиция быстро нашла подозреваемого — Максима Киреева. Его задержали на территории одной из баз отдыха в Кирилловке, следователи обыскали его временное жилище. Там, на базе, оперативники отыскали детские игрушки из дома убитых, сковороду и удлинитель.

В выгребной яме туалета, расположенного во дворе дома на улице Скифской (бывшая Первомайская), в котором подозреваемый проживал с матерью, полиция обнаружила мобильный телефон убитой женщины и ключи от дома в Константиновке. Кроме этого изъяли два ножа.

Согласно первоначальным показаниям подозреваемого, 27-го октября он приехал в дом мачехи (его отец сейчас отбывает наказание) на улице Почтовой в 19-00. Там, по его словам, они общались, смотрели телевизор, а в 22-00 легли спать. Среди ночи Киреев, по его собственному признанию, проснулся, чтобы попить воды. Вдруг, ни с того ни с сего, на кухне он взял нож, и нанес удар в шею спящей женщины.

Жертва проснулась, и он продолжил наносить удары ножом в различные части тела, а затем перерезал ей горло. Так же он поступил с маленьким братиком, который проснулся от криков матери. Забрав из дома свои вещи, удлинитель, сковороду, детские игрушки, золотые украшения и мобильный телефон убитой, Киреев вызвал такси к сельсовету.

По словам водителя одной из частных фирм такси, в третьем часу ночи он привез пассажира с полиэтиленовым пакетом из Константиновки к ломбарду, расположенному на улице Героев Украины в Мелитополе. Там пассажира уже поджидал парень, с которым он вошел в помещение ломбарда. Впоследствии в этом заведении правоохранители найдут золотые серьги и цепочку, принадлежавшие убитой.

Затем оба молодых человека попросили отвезти их на железнодорожный вокзал, к магазину «Скорпиончик».
Остаток ночи Киреев провел с тремя товарищами на вокзале, и уже под утро предложил им показать трупы. Те согласились…

Вчера, во время судебного заседания, подсудимый Киреев заявил, что убийства не совершал, а признательные показания дал под пытками. Решить его судьбу должен суд присяжных. По словам адвоката Николая Кушнаренко, на суде присяжных настоял сам обвиняемый.

В заседании подсудимый подробно описал, что делал в день убийства и в последующие несколько дней после него. В частности, говорил, что действительно приехал к своей мачехе, однако ночевать у нее не оставался. Золотые украшения принадлежащие ей сдал в ломбард по ее же просьбе, поскольку ей нужны были деньги, а с ребенком ехать в ломбард, расположенный в Мелитополе проблематично.

Также Киреев рассказал, как его задержали, избивали, требовали признаться в убийстве и потом говорили, какие показания давать на камеру, и как действовать во время следственного эксперимента. Его показания на камеру записали только с четвертого раза, поскольку он забывал, что нужно говорить.

Напомним, за убийство двух человек мужчине грозит пожизненное наказание.

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