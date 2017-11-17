Запорожцы смеются над супергероем в центре города (ФОТО)

В Запорожье в районе студенческого городка возле танка появился «последователь» Супермена ZET-Man. Художником картины на доме выступил Георгий Беляев. Он рассказал о том, что рисовал мурал две недели, истратив 30 баллонов краски.

Художник говорит, что давно мечтал создать героя, который защищал бы наш город. Со ссылкой на Супермена, он придумал вот такого ZET-Manа в малиново-зелёном костюме под цвет флага города.

Тем временем, не всем горожанам пришёлся по вкусу местный супергерой в малиновых трусах. Пользователи сети смеются не столько над идеей автора, сколько над топорным исполнением. Свои комментарии они оставляют на страницах Фейсбука.