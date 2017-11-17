Запорожцы умерли от лептоспироза

В текущем году в Запорожье два человека скончались от лептоспироза. Как передает ГУ санэпидслужбы региона, случаи имело место в третьем квартале года. Конечной причиной смерти считается почечная недостаточность.

Жители области заразились опасной болезнью в водоёмах за городом, где пасся крупный рогатый скот.

Лептоспироз — это острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira).

Болезнь распространена во всех регионах, кроме Арктики. Наиболее часто встречается в тропических регионах. Источники и переносчики инфекции — крысы, мыши, сурки, крупный рогатый скот, собаки, свиньи, лошади.