На запорожском пруду у браконьеров изъяли крупную добычу (ФОТО)

На ставке у села Андреевка Бердянского района инспекторы задержали граждан, которые незаконно ловили рыбу запрещенным орудием лова — неводом.

При осмотре были изъяты не только невод, но и выловленная рыба: 684 штук солнечного окуня, 66 экз. толстолобика и 299 экз. плотвы. По действующим таксам на расчет ущерба, нанесенного природе в результате незаконного вылова, ущерб составил — 53 тыс. 873 грн.

По факту незаконного вылова составлен админпротокол по ч.4 ст.85 КоАП. Вся незаконно выловленная рыба и орудия лова задержаны до решения суда. Кстати, сумма ущерба «затянула» на возбуждение уголовного дела.