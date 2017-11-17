На оживленных улицах Запорожья устанавливают защитные ограждения

В Александровском районе для безопасности пешеходов на улицах устанавливают ограждения вдоль тротуаров.

Коммунальщики начали установку с пересечение проспекта Соборного и улицы Базарной – один из самых оживленных и опасных участков в районе, где пешеходы, презрев ПДД, часто перебегают проспект и создают аварийные ситуации.

Такие же защитные барьеры будут установлены по проспекту Соборному в районе ул. Троицкой, также на отрезке от площади Университетской до ул. Первой Литейной (бывш. Красногвардейская), перекресток улиц Школьной и Запорожской.