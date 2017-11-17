На севере РФ упал метеорит (ВИДЕО)

В четверг, 16 ноября, в Мурманской области Российской Федерации упал метеорит. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Отмечается, что это произошло рядом с российско-финской границей.

«Внимание! В Мурманской области, возможно, упал метеорит! Сегодня около 19:40 в небе над Мурманской областью пролетел яркий болид! Судя по имеющейся в сети видеозаписи, длительность полета составила не менее 7-ми секунд, а сам полет сопровождался несколькими яркими вспышками», — говорится в сообщении в группе «AstroAlert|Наблюдательная астрономия».