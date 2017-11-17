Овчарка погибшего запорожского кинолога вернулась на место трагедии (ФОТО)

Немецкая овчарка запорожского кинолога по кличке Ункас, которая попала в аварию вместе с ним, а после ДТП сбежала, вернулась сама на место аварии. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала запорожский ветеринар Елена Кравченко.

Как сообщалось ранее, фатальное ДТП случилось ещё 10 ноября в 17.30 на автодороге «Харьков-Симферополь» произошло ДТП, в котором погиб Николай Поваляев — старший инспектор центра. Служебное авто столкнулось на дороге с грузовиком «ДАФ».

Пёс Ункас находился в авто. Во время аварии его выбросило из машины, он скрылся с места происшествия. Раненое животное могло направиться в сторону села Радостное — в районе Васильевки.