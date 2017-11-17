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Ольга Фреймут рассказала, где больше всего любит гулять в Запорожье

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user444
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Вчера в Запорожье стартовал большой туристический форум («Казак-Палац»), на котором известные и влиятельные участники — спикеры дискуссий, отдельные выступающие, а также просто жители города, пытаются решить проблему презентации нашей страны, а также области в выгодном свете, как привлекательное для отдыха и туризма место.

В первый день Запорожье встретило почётных гостей, в том числе и телеведущую Ольгу Фреймут, которая со сцены более часа рассказывала о плюсах и минусах нашей страны в отельно-рекреационном бизнесе, ресторанном, имиджевом, развлекательном. Как известно, ведущая программ «Инспектор Фреймут», «Ревизор» и многих других, знает о том, чем дышит наш туризм изнутри и не понаслышке.

Ольга является и активным туристом, в связи с чем поделилась опытом путешествий и провела некий сравнительный анализ зарубежных мест с культовыми местами Украины.

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Как рассказала ведущая, у Запорожья большой потенциал в плане привлечения туристов и есть все возможности для развития отрасли. Она назвала два достойных отеля, уровень которых способен достойно представить город на Европейском туристическом рынке, а также рассказала о местах и занятиях, которые приятно делать в Запорожье.

— Меня впечатлил запорожский дайвинг. Здесь люди подготовлены и работают профессионально. Они знают все подводные археологические тропы, знают, чем увлечь человека и что ему показать. Здесь работают археологи высшего порядка и опытные инструкторы по дайвингу. На дне Днепра всегда можно увидеть нечто потрясающее. Также мне нравится просто так прогуливаться по бульвару Шевченко в Запорожье. Очень нравится запорожское пространство и этот красивый бульвар, по которому можно просто гулять, — сказала Ольга Фреймут.

Телеведущая не обошла стороной и жемчужину города — Национальный заповедник Хортица. Она также похвалила некоторые запорожские рестораны, но при этом отметила, что в Запорожье пока нет достаточно смелых рестораторов, которые могли бы предложить нечто эксклюзивное туристу — неповторимый авторский стиль в кухне.

В конце Фреймут ответила на вопросы слушателей.

Напомним, что сегодня проходит второй день форума.

Ева Миронова, фото Игоря Лаврова

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