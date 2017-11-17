После самоубийства запорожца полиция начала подозревать в его смерти жену

Спустя два года после самоубийства запорожца следователи полиции стали подозревать в его смерти жену

К сотрудникам Хортицкого отделения полиции обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что подозревает свою бывшую невестку в спланированном убийстве сына. Правоохранители принялись за расследование запутанного дела.

Как пишет «Первый запорожский», печальное событие произошло в конце 2015 года, хотя до этого супружеская пара жила в достатке и воспитывала маленького ребенка.

Однажды вечером супруг ушел из дому, сославшись на то, что хочет погулять на улице. После он прислал своей жене смс-сообщение о том, что он уехал к родственникам в село, а оттуда поедет на работу.

Когда женщина проснулась среди ночи, она обнаружила, что ее муж повесился в их квартире. По показаниям супруги, она отвязала мужа и попыталась сделать массаж сердца. Прибывшая «скорая» констатировала факт смерти от удушения. Семья мужчины, который совершил самоубийство утверждает, что у мужчины не было долгов, проблем с работой или других существенных причин для суицида.

Позже выяснилось, что в тот день у пары произошел словесный конфликт. Мать убитого утверждает, что у ее невестки был любовник и она хотела развестись с мужем. Якобы ее сын очень любил своего ребенка и не мог оставить его без опеки. Женщина принесла в полицию снимки мужчины, который имел тесные отношения с ее невесткой и даже угрожал убитому.

Подозреваемый сообщил, что работает вместе с вдовой на мебельной фабрике и имеет только рабочие отношения с женщиной. В момент самоубийства он находился на рабочем месте.

Другие свидетели в показаниях полиции сообщили, что после трагедии мать и сестра погибшего пообещали плачущей супруге не дать ей спокойно жить и посадить за решетку.

Правоохранители обратились в Хортицкий районный суд с просьбой обязать телефонного оператора предоставить данные про соединения и звонки совершенных с телефона суицидника за день до смерти и в день совершения самоубийства.

Суд поддержал ходатайство и обязал предоставить все звонки, чтобы понять мотивы самоубийства или, возможно, найти подтверждения о совершении убийства, сообщается в реестре судебных решений.