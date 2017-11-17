У Запоріжжі містяни згадають велич архітектурного проекту майже сторічної давнини

19-20 листопада з 13:00 до 20:00 у Палаці культури Металургів (вул. Добролюбова, 7) — проведення міжнародної науково-практичної конференції “Універсальність явищ запорізького модернізму і школи Баухаус. Проблеми збереження модерністської спадщини”. Відкриття конференції відбудеться 19 листопада о 13:00 у Палаці культури Металургів.

«Моє Соцмісто»:

— воркшоп із видатною мисткинею, Послом доброї волі ООН Алевтиною Кахідзе. Разом із мешканцями Соцміста вона створить стіл пам’яті, який уособлює минуле, теперішнє і майбутнє мікрорайону.Також у цей день у дворі Круглого будинку проходитиме виставка “Мій архів”, для якої містяни можуть подавати власні фото, пов’язані із Шостим селищем

19 листопада, 12:00 — 19:00 у Палаці культури Металургів — виставка “Митці Соцміста”, для якої мешканців Шостого селища запрошують приносити власні творчі роботи (малюнки, живопис, вишивку тощо).

Також у цей день у дворі Круглого дому представлять розроблену айдентику Соцміста.

20 листопада, 17:00 — 17:30 у Палаці культури Металургів — представлення результатів роботи з мешканцями Круглого будинку і Соцміста на конференції.

Усі активності вільні для відвідання. Детальніше про подію можна дізнатись зі сторінки https://www.facebook.com/ Bauhaus.Zaporizhzhia/