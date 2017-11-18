Вандалы в Запорожской области обокрали известный монумент (ФОТО)

Мелитопольские вандалы испортили монумент воинам-автомобилистам, оторвав от него табличку. Элемент памятника изготовлен из цветного металла и имеет денежную ценность 7 тыс. грн – весит он 9 кг.

Взявшись за расследование, местная полиция выяснила, что табличку украли молодые люди: местные жители 15-ти, 17-ти и 20-ти лет. Отмечается, что двое из них уже попадали в руки правоохранителей за подобные преступления и отсидели сроки.

Следствие ведётся, табличку вернули владельцу. Воров ждёт по 5 лет тюрьмы (в случае с 15-летим условный срок).