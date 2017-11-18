В Запорожье «Москвич» раздавила электроопора (ФОТО)

В Заводском районе Запорожья пару часов назад произошла жуткая авария по ул. Демократической — на «Чёрной горе» — по направлению в город. Водитель автомобиля «Москвич» серебристого цвета врезался в электроопору с троллейбусными проводами, из-за чего столб обрушился прямо на капот авто, раздавив всю переднюю часть.

Как рассказал нам сам водитель транспортного средства, он двигался в город, когда его подрезал «Ланос».

— Можно сказать, чудом выжил. Меня подрезал «Ланос», избежать аварии не удалось, машину занесло и вот что…, — говорит мужчина.

Номер, некорректно обгонявшего авто, естественно, заметить не удалось. Водитель «Ланоса» скрылся.

На месте работали медики скорой помощи, хотя водитель, к счастью, отделался лёгким испугом. Подъехала полиция. При этом, как позже сообщили в пресс-службе полиции города, пострадал 13-летний пассажир автомобиля, которого медики скорой госпитализировали в 5-ю городскую больницу.

По направлению из Павло-Кичкаса движение троллейбусов остановлено.