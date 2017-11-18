В Запорожье на центральном проспекте произошла авария (ФОТО)

В Запорожье на проспекте Соборном вчера – 17 ноября – произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель BMW, врезавшийся в столб.

Как передает пресс-служба полиции региона, BMW не предоставил преимущества на дороге «Шкоде» на пересечении проспекта и ул. Троицкой возле театра им. Магара.

Дабы избежать столкновения со «Шкодой», водитель BMW вывернул вправо и врезался в столб с дорожным знаком на тротуаре. Виновник аварии получил незначительные повреждения. На него составлен протокол за нарушение правил дорожного движения.

После аварии на проспекте образовалась небольшая пробка.