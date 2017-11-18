Новая волна кори в Запорожье: в «инфекционке» не хватает коек

Запорожцы продолжают страдать от кори. Как сообщает областной лабораторный центр, за последнюю неделю заболели ещё десять человек, среди которых один ребёнок.

Отмечается, что всего в этом году в Запорожье зафиксировано 62 случая заболевания корью.

Как сообщалось ранее, в гимназии «Интеллект», находящейся в Кушугуме, заболели 14 детей. Медики настоятельно рекомендуют прививаться от этого опасного недуга.

Портал «Забор» передаёт, что в запорожской инфекционной больнице из-за вспышки массовой заболеваемости корью, поступает столько маленьких и взрослых пациентов, что не хватает коек. Также есть заболевшие среди персонала больницы.