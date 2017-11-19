Крымские татары: народ, выживший после Сталина с Берией

Рано утром 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар с территории Крыма в Среднюю Азию и Северное Заволжье. В операции было задействовано 32 тысячи бойцов НКВД. По мнению исследователей истории крымскотатарского народа, в течении 2,5 суток было вывезено 238,5 тысяч крымских татар. Лишь часть из которых с большими трудностями вернулись на родину лишь при Горбачеве.

От гуннов до депортации

Крымских татар не зря зовут крымскими. История этого народа начинается с первых осевших здесь тюрков — племён грозных гуннов. Случилось это ещё в IV веке н.э.. Затем почти тысячу лет здесь меняли друг друга другие тюркские народы: булгары, хазары, печенеги, кипчаки (половцы).

«В 1299 году, в заперекопские земли и в Крым вошли войска ордынского темника Ногая. С этого времени полуостров вошёл в состав Джучиевого улуса Великой Орды, без особых потрясений, фактически не изменив сложившегося в начале XIII века структуры населения, без перемен в хозяйственном укладе, без разрушения городов. После этого и завоеватели, и побеждённые зажили на крымской земле мирно». (Сайт Іслам в Україні»)

После 1420 года Крымский юрт, а затем Крымское ханство стали независимыми от начавшей рассыпаться Орды. В 1441 году к власти в Крымском ханстве пришёл основатель правящей династии Хаджи I Гирей. Вскоре Османская Порта (Турция) захватила все генуэзские крепости на ЮБК, а ханство стало её официальным вассалом.

Так образовалась конфигурация границ, существовавшая до эпохи русско-турецких войн. Т.е. в Крыму ЮБК и Керчь были за Турцией, а также район Азова в устье Дона. Вся остальная территория – от Дуная до реки Кубани – в пределах подконтрольных Турции земель принадлежала Крымскому ханству.

В 1774 году под давлением России Турция была вынуждена даровать Крымскому ханству независимость. Но уже в 1783 году Крым, Тамань и Кубань были провозглашены российскими владениями.

Из-за царской политики «обезземеливания» местного населения значительное число крымских татар переселились в Турцию. Советская власть пришла с политикой деисламизации. Уничтожались не только книги и мечети, было расстреляно всё местное духовенство.

А затем пришёл 1944 год. 9 мая был освобождён Севастополь, а первое постановление Государственного комитета обороны по депортации крымских татар было принято ещё 2 апреля. Тут мы обратимся к «Википедии»:

«Кримських татар, що воювали в частинах Червоної Армії, після демобілізації також було піддано депортації… Усього за 1945—1946 роки в місця депортації було заслано 8995 кримських татар-ветеранів війни, зокрема 524 офіцери і 1392 сержанти…

Депортації було піддано також кримських татар, які евакуювалися з Криму до приходу німецьких військ і встигли повернутися з евакуації за квітень-травень 1944 року. Зокрема, було депортовано всіх евакуйованих кримців — керівників та працівників Кримського обкому ВКП (б) (на чолі з першим секретарем) і Раднаркому КАССР. Це було пояснено тим, що на новому місці потрібні керівні працівники»….

Депортацию проводили ужасающими методами, впрочем официально умершими в пути признано всего 193 человека. Что же касается голода 1946-1947 годов, то даже официально и только на территории Узбекистана погибло 16 052 крымских татар. По данным же крымскотатарских исследователей, в этот период погибло 25 — 46% депортированных граждан. Потери вернувшихся с фронта бойцов в 1946-47 г.г. составили более 30%…

Жизнь после депортации

Отметим, что 28 ноября 1989 года, Верховый Совет СССР одобрил документ, который предусматривал «полную политическую реабилитацию крымскотатарского народа и отмену нормативных актов репрессивного и дискриминационного характера, а также признавал законным правом крымскотатарского народа возвращение в «места исторического проживания и восстановление национальной целостности», осуществление пересмотра дел, возбуждённых за участие в крымскотатарском национальном движении». («Википедия»). Речь шла и о восстановлении Крымской АССР в составе Украинской ССР.

Впрочем, в русскоязычной версии той же «Википедии», и теперь много всего написано в оправдание действий Сталина и Берии по депортации. Хотя в период Перестройки, казалось, была совсем другая атмосфера — возвращайся на родину и живи. Но столько бюрократических препятствий на этом пути возникало! Корреспондент газеты «Верже» встретилась с активисткой «Исламского культурного центра» в Запорожье Ниярой Мамутовой.

— Когда мне было 2 года, — рассказывает Нияра, — наша семья вернулась из Узбекистана в Крым. Это был 1988 год. Крымских татар не допускали туда, где жили наши предки до депортации, поэтому приходилось покупать дома в сёлах в степных районах Крыма.

До депортации мои бабушки и дедушки жили в Судаке, Бахчисарае и Севастополе. Никому не удалось вернуться в родные дома. Всем пришлось селиться в степи, где и прошло моё детство. А в нулевые годы я поехала учиться в Симферополь, чтобы получить высшее образование. Там вышла замуж, и мы с мужем жили в Симферополе, затем в Джанкое, теперь живём в Запорожье.

Касаясь периода депортации, Нияра Мамутова пересказывает воспоминания дедушки: «Дедушке было 9 лет, бабушке — 5, т.е. они всё помнили. Дедушка рассказывал о самой депортации, а также о том, как жилось в Узбекистане. Тогда у всех были семьи многодетные: по семь, десять и больше детей. Выселяли из Крыма в основном стариков, женщин и детей, так как мужчины были на фронте. Приезжая в места депортации, люди сталкивались с проблемами, голодом, болезнями. У дедушки в семье уже после приезда в Узбекистан умерла бабушка.

Дедушке мамы, который жил в Бахчисарае, заранее сообщили о депортации, поэтому он взял с собой мешок муки — это позволило семье выжить. Многие люди думали, что их везут расстреливать, и ничего с собой в дорогу не брали. Да и когда на сборы дают 15-20 минут, что успеешь взять? А многим и того времени не давали.

Когда приехали в Узбекистан, семьи расселили по баракам. Причём в один барак по несколько семей. Дедушка рано начал работать строителем, а затем водителем скорой помощи. Их поколение выросло, не получив образования, но все старались работать, строиться и выживать. Постоянно нужно было отмечаться, никуда нельзя было выехать. Правда, некоторые крымские татары после депортации сбежали на родину, и жили просто в степи, без прописки, без работы. Других снова высылали из Крыма, они оставались в Краснодарском крае, на юге Украины. Сегодня много крымских татар проживает в Мелитополе Запорожской области и в Херсонской области.

Попав в места депортации, крымские татары начали строить дома, обустраиваться, воспитывать детей, поддерживать друг друга. Среди народа часто говорят шутя, что у настоящего крымского татарина никогда не заканчивается стройка и всегда во дворе есть куча щебня и песка. Вернувшись в конце 80-х годов на родину, крымские татары начали жизнь с нуля. Снова пришлось строить дома на пустой земле, так как никто и не думал об обустройстве нашего народа. Дома, которые отобрали во время депортации и заселили переселенцами из других регионов СССР, никто не возвращал, в лучшем случае, новые хозяева пускали стариков в дома, чтобы те посмотрели уголок, где родились и выросли. Мои родители за огромную сумму купили дом в селе, где и живут до сих пор.

В местах депортации все мечтали вернуться в Крым. Старики передавали молодым рассказы о родине, тоску и ностальгию по родным местам, поэтому даже та молодёжь, которая никогда не была в Крыму, уже любила его. Трудности не остановили никого. Люди вернулись домой. По исламу нет указаний, что определённый народ должен жить только там, где родился. Можно жить везде, где безопасно для жизни, чести и религии. Вместе с тем, есть такие вещи, которые мы не выбираем в этой жизни, а получаем, храним и оберегаем. Например, внешность, родителей, национальность… Все это мы получаем как нечто доверенное. Крым для крымских татар – это земля предков, родина, за которую ты борешься и готов отдать жизнь. Это дом на планете Земля.

Стоит добавить, что когда крымские татары жили в Крыму, они знали, где добывать воду и как выращивать овощи и фрукты. После депортации советская власть все колодцы сравняла с землёй, поэтому первые переселенцы, заехавшие в дома крымских татар, столкнулись с проблемой отсутствия воды. Начали уезжать обратно. Только с открытием Северо- Крымского канала в Крыму начали возрождать сельское хозяйство и люди оставались жить.

Многое уничтожили в Крыму после депортации крымских татар. Тоже сравняли с землёй кладбища, села, из более чем полторы тысячи мечетей осталось несколько, из которых сделали склады, клубы, сараи; переименовали почти всю топонимику. Сегодня крымские татары продолжают называть все города и сёла старыми названиями. Вернувшись, начали возрождать мечети, строить дома, обустраиваться.

«Как изменилась жизнь крымских татар после известных событий 2014 года?» — спросили мы.

«Никто из крымских татар не питал никаких надежд, что жизнь будет прекрасной, без проблем. С Российской империей мы, крымские татары, знакомы давно. Ничего, кроме репрессий и угнетений народа, не принесла эта империя. Сегодня остаётся делать всё от себя зависящее, быть вместе и молиться».

Крымские татары и Запорожье

Мы поинтересовались у Нияры Мамутовой, как живут крымские татары сегодня в нашем городе?

В самом Запорожье крымских татар мало. В основном, большая община в Мелитополе.

Наша семья уже тут адаптировалась, уже много знакомых. Мой муж — имам. У нас трое детей.

Часто посещаем Исламский культурный центр Запорожья «Вера». Здесь мы проводим с пользой время, получая знания, общаемся, проводим мероприятия. Цель ИКЦ познакомить украинское общество с правильным пониманием ислама, чтобы не дать никому рассорить людей, используя их заблуждения. Все наши мероприятия — открыты. Каждый может прийти и найти ответы на свои вопросы. Ведь чем больше люди будут узнавать друг о друге, тем меньше будет между ними вражды.

Сегодня исламофобии в Запорожье гораздо меньше, чем лет 10 назад. Много студентов-мусульман, многие женщины ходят в хиджабе. В феврале стало традицией проводить Всемирный день хиджаба, где мы рассказываем о себе, об исламе, о традициях других народов. Также с удовольствием посещаем городские мероприятия.

Если говорить об организации, то таких исламских культурных центров по Украине много. В каждом крупном городе есть ИКЦ и мечеть при ней. Самый крупный центр в Киеве. Каждый центр организовывает ряд мероприятий, есть программы для детей, женщин и мужчин, арабская школа.

В нашем центре в Запорожье уже не хватает места. Было бы хорошо, если нам выделили землю для строительства красивой и большой мечети. Так как на праздники люди уже не помещаются. Молятся во дворе и на дороге.

Других татар в Запорожье, по сведениям Рахимы Ахмеровой — главы Центра татарской культуры «Алтын-Ай» — 5 тысяч. Т.е. это и потомки тех татар, которые приехали строить Днепрогэс. Есть также азербайджанцы, узбеки, таджики, есть украинцы и русские, которые принимают ислам. Хорошо, что уже есть решение по открытию мусульманского кладбища в Кушугуме.

Проблем у крымских татар хватает. Если говорить о крымскотатарском языке, то сегодня необходимы меры для его сохранения. В нашей семье разговаривали дома только на крымскотатарском языке. И сейчас, уже в своей семье, я практикую это. Дома разговариваем на крымскотатарском, в школе — на украинском, в Исламском центре — на русском языке. Я считаю, что это хорошо. Мы знакомимся с другими культурами, рассказываем о своей. Ведь чем больше каждый человек знает, тем лучше и для него, и для всех. — подытожила Нияра Мамутова.

Светлана Третьяк