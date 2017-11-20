В Запорожской области нашли село «после апокалипсиса» (ВИДЕО)

В Запорожской области показали удивительное село, где живёт всего один человек. Это село под названием Зеленая Балка, о котором говорится в сюжете телеканала ICTV.

Выглядит всё это, по меньшей мере, странно, как будто один уцелевший мужчина остался на планете после апокалипсиса.

Отмечается, что селянин Николай Скрипник сейчас работает в своей одинокой деревне местным головой, а также фельдшером. Он же является единственным жителем.

Николай пользуется электричеством, которое подаётся с перебоями и выезжает в цивилизацию местного райцентра, чтобы оплатить электричество, продать молоко и приобрести продукты.

