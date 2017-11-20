В Запорожской области преступник отличился по «всем» статьям (ФОТО)

В селе Каменское Запорожской области нашли труп мужчины возле дома. На голове у него были раны. Как сообщила полиция региона, убийство произошло 18 ноября во время общего застолья и ссоры, возникшей в ходе разговора.

46-летний сосед забил своего 39-летнего приятеля до смерти, однако, мужчина смог выйти из двора на своих ногах, но по дороге скончался.

Проверяя дом убийцы, полиция нашла наркотики и гранату РГД-5. Как оказалось, убийца уже отсидел срок за совершение преступления, связанного с наркотиками.

Все конфискованные опасные и подозрительные предметы отправили на экспертизу. Ведётся следствие.