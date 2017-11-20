В Запорожье выпускники школы установят мемориальную доску учительнице

По инициативе выпускников школы № 58 на здании будет установлена мемориальная доска Заслуженной учительнице Украины Лазутиной Любови Семеновне. Об этом шла речь на исполкоме.

Все финансовые затраты выпускники взяли на себя. Впоследствии Департамент образования и науки Запорожского городского совета примет мемориальную доску на свой баланс.