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В Запорожье выпускники школы установят мемориальную доску учительнице

От
Valeriy
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По инициативе выпускников школы № 58 на здании будет установлена мемориальная доска Заслуженной учительнице Украины Лазутиной Любови Семеновне. Об этом шла речь на исполкоме.
Все финансовые затраты выпускники взяли на себя. Впоследствии Департамент образования и науки Запорожского городского совета примет мемориальную доску на свой баланс.

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