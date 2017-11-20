В Запорожье для юных дзюдоистов приобрели кимоно и манекены

Для ДЮСШ «Кристалл» за средства горбюджета Запорожья приобрели 10 матов, комплект татами, 3 каната для лазанья, 5 манекенов для борьбы, тренажеры для пресса и силовой подготовки, 10 спортивных костюмов и 15 кимоно для дзюдо.

Как рассказал директор спортивной школы Сергей Арцебарский, раньше спортинвентарь приобретался точечно, в этом году массовое обновление материально-технической базы позволит комплексно повысить качество тренировок.

«Для любого вида спорта наличие качественного инвентаря, который отвечает требованиям современного тренировочного процесса,- это не только необходимость, но и дополнительный стимул для профессионального роста. Тренера городских ДЮСШ отмечают, что с появлением в школах нового оборудования, качество и показатели юных спортсменов возросли. Мы будем продолжать эту программу и в следующем году», — сообщил начальник управления спорта и физкультуры Запорожского горсовета Эдуард Багиров.

Кстати, в Запорожье второй год подряд работает комплексная программа, благодаря которой юные запорожские спортсмены могут тренироваться на современном спортивном оборудовании. За 2016-2017 годы на переоснащение детско-юношеских спортивных школ города выделено порядка 6,4 млн. грн.