В Запорожье ищут водителя авто, влетевшего в яму, чтобы наказать коммунальщиков (ВИДЕО)

В Запорожье автомобиль попал в яму и потерял деталь. Как рассказал на своей странице в Фейсбуке активист Данил Щербаков, неприятный случай произошёл в Коммунарском районе города.

Руководитель ОО «Хелпер» говорит, что очевидцы обратились к нему за помощью. Мужчина стал свидетелем того, как авто попало в открытую яму, потеряло деталь и уехало «искалеченным». Масляный след протянулся через всю улицу.

Сейчас организация пытается отыскать водителя пострадавшего автомобиля, чтобы вместе с ним судиться с коммунальными службами, допустившими такую жуть на дороге.

Дорогие дороги "Когда достало" #РЕПОСТ покажем эту красоту ВСЕМ! Дорогое удовольствие ездить по запорожским дорогам! Зная о том, что в ОО " Helper Запорожье " и Данил Щербаков готовы помочь всем и каждому обратить внимание коммунальных служб и власти на проблемы, которыми обеспокоены горожане, благодаря мобильному приложению "Helper Украина", с криком о помощи к нам поступило коллективное обращение от жителей дома по ул. Космическая 118. Инициировал обращение и подкрепил его видео-фиксацией Владимир Федотов. Со слов жителей: "Терпеть уже нет сил" и последней каплей стал случай, который произошел 18 ноября около 12:00, во дворе дома где дорога осталась только на карте google, а в реалии это полигон для краш-тестов. У одного из автомобилистов лавировавшего между ям вырвало и разбило картер, после чего след от вытекающего масла из двигателя протянулся на далекие 300 метров. Зная что сейчас Данил Щербаков судится с дорожными службами, по вине которых еще в июле этого года он попал в ДТП, люди не задумываясь обратились к нам.Хочется отметить, что ремонт автомобиля после повреждений такого рода мероприятие не из дешевых, поскольку все может закончится полным выходом из строя агрегата. Мы уверены после этой публикации автомобилист, который пострадал по вине невыполнения своих обязательств дорожными службами обязательно свяжется с нами. А со своей стороны Данил Щербаков уже сегодня инициировал обращение к Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья с просьбой принять меры и дать необходимые распоряжения коммунальным службам для максимально оперативного приведения этого участка в надлежащий вид. Мы будем следить за ситуацией и информировать широкую общественность. Опубліковано Helper Запорожье 19 листопад 2017 р.

Активисты просят автомобилиста откликнуться, поскольку ему предстоит недешёвый ремонт авто, и защитить себя.