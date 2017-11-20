В Запорожье на автомобиль коммунальщиков рухнула конструкция моста

В субботу, 18 ноября, на служебный автомобиль коммунальной службы «15-80» упала часть конструкции Преображенского моста.

В результате ЧП, как пишет Depo, у Fiat Doblo разбито лобовое стекло. Как ранее сообщал «Верже», в Заводском районе Запорожья в тот же день произошла жуткая авария: на ул. Демократической водитель автомобиля «Москвич» врезался в электроопору с троллейбусными проводами, из-за чего столб обрушился прямо на капот авто, раздавив всю переднюю часть.

Как рассказал нам сам водитель транспортного средства, он двигался в город, когда его подрезал «Ланос».

— Можно сказать, чудом выжил. Меня подрезал «Ланос», избежать аварии не удалось, машину занесло и вот что…, — говорит мужчина.

Номер, некорректно обгонявшего авто, естественно, заметить не удалось. Водитель «Ланоса» скрылся.

На месте работали медики скорой помощи, хотя водитель, к счастью, отделался лёгким испугом. Подъехала полиция. При этом, как позже сообщили в пресс-службе полиции города, пострадал 13-летний пассажир автомобиля, которого медики скорой госпитализировали в 5-ю городскую больницу.