В Запорожье появилась «меховая» банда?

Ночью 19 ноября подвергся грабежу магазин, расположенный на ул.Троицкая, 20.

Дорогостоящие шубы были похищены ночью. Все шубы фирменные — с вышитой подкладой фабрики Imperia Furs и маркировкой этой фабрики на шкурках.

Ровно неделю назад, семь норковых шуб, две дубленки, мужские туфли и куртку, а также швейные машины и парогенераторы украл ночной вор или воры.

Как ранее сообщал «Верже», владелец ателье, расположенного на ул. Патриотической, обнаружила пропажу утром и сразу же обратилась в полицию. На месте работали оперативники и следователь. Если вора задержат, ему будет грозить до 6 лет тюрьмы по ч.3ст.185 УК «Кража с проникновением».

Напомним, в сентябре норковые шубы на полмиллиона гривен украли из магазина «EGO», расположенного в Мелитополе. Воры взломали роллеты, установленные на входных дверях и умыкнули 19 норковых шуб. По самым скромным подсчетам, сумма убытков составляет порядка полмиллиона гривен. Увы, правоохранители не могут пока выйти на след преступника и вернуть похищенное владельцам мехового бутика.