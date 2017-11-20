В Запорожье с еще одним перевозчиком-нарушителем расторгли договор

Целый ряд нарушений и многочисленный жалобы на работу маршрута №72 «Бородинский рынок — ул. Пархоменко» повлекли за собой разрыв договорных отношения с перевозчиком.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома. Таким образом, управление по вопросам транспортного обеспечения и связи горсовета разорвет договорные отношение с фирмой ООО «Правекстар» обслуживающей маршрут.

В ближайшие три месяца на маршруте №72 будет работать другой перевозчик — «Запорожское автотранспортное предприятие 12329». После, будет объявлен конкурс на этот маршрут.