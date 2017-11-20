В Запорожье у коммивояжёра украли огромную сумму денег

Двое коммерсантов из соседней области оставили в автомобиле крупную сумму денег, а когда вернулись, то пачек гривен уже не было.

Инцидент произошел вчера, 19 ноября, на улице Сытова в Коммунарском районе Запорожья.

По информации Depo, коммивояжеры, проживающие в Черкасской области, привезли товар в магазин «Обувной бум». Мужчины получили деньги за товар, оставили их в кабине автомобиля, а сами пошли в магазин. Вернувшись, они обнаружили пропажу 500 тысяч гривен.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Коммунарского отделения полиции.

Напомним, недавно двое жителей Мелитополя, совершивших квартирную кражу, были задержаны сотрудниками уголовного розыска по горячим следам. Во время задержания воры попытались оказать сопротивление, но встретили раздраженное непонимание оперов.

После того, как на запястьях бандитов (есть оперативная информация, что воришки входили в ОПГ, большинство членов которой, задержаны летом) захлопнулись наручники, сыщики при понятых изъяли у них предметы воровского ремесла: отмычки, связку ключей и перчатки. Также изъяты и драгоценности, похищенные в «помытой» квартире.