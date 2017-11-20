В Запорожье чиновников мэрии наградят медалями за безупречную службу

Памятную медаль «За безупречную службу» получат пять работниц Запорожского горсовета и райадминистраций ко Дню местного самоуправления. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома.

Елену Бойко, Валентину Калашникову, Татьяну Островскую, Александру Тур и Викторию Шестопалову

наградят «за многолетний труд, добросовестное выполнение должностных обязанностей, отличились личным весомым вкладом в развитие местного самоуправления, обеспечивающих выполнение программ социально-экономического и культурного развития города Запорожья, выявили высокий профессионализм и инициативу в осуществлении конкретных мероприятий, способствующих укреплению авторитета города Запорожье, уважительно относятся к гражданам и их обращений», — идется в пояснительной записке.

Кандидатур на награждение выдвинули исходя из пожеланий трудовых коллективов исполнительных органов городского совета. Церемония награждения пройди в Запорожской областной филармонии 5 декабря, в 11:00.