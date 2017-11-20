Жителей Мелитополя перепугал мужчина, не подававший признаков жизни (ФОТО)

На проспекте 50-летия Победы в Мелитополе прохожие заметили мужчину, который лежал на тротуаре и вроде бы не дышал.

Вокруг мужчины, возрастом около 30-ти лет, собрались неравнодушные мелитопольцы. Они пытались привести мужчину в сознание, но ничего не вышло. Тогда люди вызвали медиков, пишет 0619.

Буквально за минуту до приезда «скорой» мужчина очнулся самостоятельно. Медики осмотрели мужчину и констатировали, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Сам «пострадавший» от медицинской помощи отказался.

Напомним, на прошлой неделе в Мелитополе произошел похожий случай. Мужчины долго лежал на газоне. Некоторые жители города проходили мимо, решив, что на газоне отдыхает бомж. Увы, мужчина был мертв, но телесных повреждений на теле полиция не обнаружила. Тело забрали судмедэксперты.