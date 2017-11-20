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Житель Запорожья, предлагавший взятку патрульному, подвергся наказанию

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Valeriy
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От предложенной водителем-нарушителем мзды патрульный отказался, а незадачливый автовладелец оказался на скамье подсудимых.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, 17 августа работники патрульной полиции остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился гражданин в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель предложил патрульным разойтись миром, вытащив из кармана немалую сумму денег. Однако работник полиции на данное предложение не согласился и вызвал следственно-оперативную группу Хортицкого отделения полиции. Во время суда неудавшийся взяточник признал свою вину в совершении преступления. Посему приговор не был суров: 10,2 тысячи гривен.

Напомним, куда более терпима Фемида была к экс-руководителю Приазовского отдела Мелитопольской прокуратуры: Юлия Стефанкова, задержанная после получения взятки в размере 20 тысяч гривен, приговорена судом к штрафу — 850 гривен.

Как уже сообщал «Верже», в конце декабря 2016 года оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно с инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины задержали начальника Приазовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры Юлию Стефанкову после получения ею взятки.

20 тысяч гривен неправомерной выгоды были получены прокуроршей за затягивание расследования уголовного производства и дальнейшего его закрытия (расследование уголовного производства касалось подделки документов на выделение земельного участка на берегу Азовского моря).

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