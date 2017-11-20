Запорожские депутаты приструнили хозяина кафе

Хозяина кафе в Запорожье попросили убрать незаконно оборудованную летнюю площадку. Исполком решил убрать осенью незаконные площадки, где принимали посетителей в теплое время года.

На днях на сайте мэрии появился проект решения. Как выяснилось, хозяин кафе «Амиго» по ул. Сталеваров, 25-а незаконно установил летнюю площадку. Исполком предписал демонтировать опоры, навес и ограждения кафе. Владелец заведения должен убрать объекты в течение недели.

В случае, если хозяин не очистит территорию, исполнение решения исполкома ляжет «на плечи»райадминистрации.