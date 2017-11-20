Запорожский школьник угодил под колеса авто

Утром на улице Героев Украины в Мелитополе произошло ДТП с ребенком.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, 37-летний водитель автомобиля DАEWOO на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего мальчика. Парня с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован в больницу. Открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее сообщал «Верже», 17 ноября возле запорожской школы по улице Сосновая мальчика сбил ВАЗ, когда тот неожиданно выскочил из кустов на дорогу. Водитель хотел вывернуть руль вправо, чтобы избежать столкновения, но манёвр не удался. Врачи диагностировали у мальчика перелом предплечья и костей таза, его госпитализировали.