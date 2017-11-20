Запорожцы из-за беспечности на кухне получают пищевое отравление

За прошедшую неделю в больницы региона с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 157 человек.

По информации СЭС в Запорожской области, согласно данным эпидемиологических обследований очагов ОКИ, доля пищевого пути передачи составляет 95,5%. Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную продукцию — 26,6%; мясную продукцию — 22%; рыбную продукцию — 13,3%; овощи и фрукты — 7%. В 64% случаев заболевания ОКИ связанные с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Увы, куда печальней ситуация с заболеваниями корью. Так, по состоянию на 20 ноября число заболевших корью составляет 93 человека, в том числе 50 случаев — в Запорожье, 43 — Запорожский район. Из 93 случаев — 70 зарегистрировано в ноябре, в том числе 35 случаев в школе «Интеллект», расположенной в Кушугуме Запорожского района.